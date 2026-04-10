Dopo il conflitto esploso in Medio Oriente il 27 febbraio 2026, la Corea del Sud sta considerando nuove strategie per garantire la propria sicurezza energetica. La crisi ha causato turbolenze nel mercato globale del petrolio e del gas naturale, spingendo il paese a valutare il rafforzamento del proprio programma nucleare. Mentre le tensioni regionali continuano, le autorità sudcoreane monitorano attentamente la situazione internazionale e le possibili ripercussioni sul settore energetico.

Il conflitto scoppiato in Medio Oriente il 27 febbraio 2026 ha innescato una reazione a catena che sta costringendo la Corea del Sud a ripensare radicalmente la propria sicurezza energetica. Con il prezzo del petrolio schizzato del 50% e quello del gas naturale liquefatto (GNL) spot quasi raddoppiato, l’economia coreana — che importa ben il 97% delle risorse necessarie per funzionare — si trova di fronte a un rischio sistemico senza precedenti. La vulnerabilità della penisola è legata a una dipendenza geografica estremamente concentrata: circa il 70% delle forniture petrolifere e il 20% del GNL provengono proprio dal Golfo Persico. Questo scenario ha spinto Lee Jae Myung a lanciare un monito decisivo, sottolineando come la sopravvivenza stessa del Paese sia messa alla prova se non si interrompe la subordinazione ai combustibili fossili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi in Medio Oriente: la Corea del Sud corre verso il nucleare

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