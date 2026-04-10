Durante una discussione sulla crisi energetica, si è affrontato il rischio che si torni alla didattica a distanza a causa delle tensioni tra alcune nazioni e le conseguenze sulla fornitura di energia. La crisi, collegata a un'azione militare in Medio Oriente, sta creando preoccupazioni diffuse e ha portato a riflettere sulle possibili ripercussioni sul settore scolastico. La situazione rimane complessa e in costante evoluzione.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini La crisi energetica incombente, dovuta come sappiamo all’aggressione illegittima di Usa e Israele all’Iran, sta comprensibilmente generando il panico. I governi, sempre proni alle politiche d’oltreoceano, oggi non sanno che pesci prendere. L’Ue, che non ha fatto nulla per condurre il conflitto tra Russia, Nato e Ucraina sul sentiero della diplomazia, ci lascia oggi senza il gas russo e prepara i paesi europei a una pericolosa recessione (che colpirà, come sempre, i ceti medi, quelli popolari e i lavoratori in genere). Dinnanzi all’urgenza di far fronte ai problemi di approvvigionamento, si tornano a utilizzare parole oramai divenute di uso comune come “austerity”, “lockdown” e “didattica a distanza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi energetica, si è parlato di rischio di ritorno alla didattica a distanza: sembra che la storia non insegni nulla

Valditara e la crisi energetica, "no al ritorno della didattica a distanza": spazza via l'ombra di Conte e SperanzaUn no secco ai terroristi scolastici e a chi ha forse nostalgia dei tempi del Covid, di Giuseppe Conte e Roberto Speranza.

L'allarme di Pacifico (Anief): "Possibile didattica a distanza a scuola per la crisi energetica"«La crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l'Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per...

Temi più discussi: Cosa facciamo (e non dovremmo fare) per affrontare la nuova crisi energetica; Crisi energetica: si salvi chi può; Come l'Europa e il resto del mondo stanno reagendo alla nuova crisi energetica; La nuova austerity | La crisi energetica globale è già iniziata (e l’Europa non è al riparo).

Perché la crisi energetica non finirà con la guerra in IranPer il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia le conseguenze si potranno sentire ancora per mesi, se non addirittura per anni. Ci vorrà del tempo per rimettere in funzione in modo sicu ... tg24.sky.it

Scuole in DAD da maggio, studenti a casa per la crisi energetica: lo scenarioL’allarme di un ritorno alla didattica a distanza divide il mondo della scuola tra necessità e diritti educativi. Ecco cosa si rischia ... quifinanza.it

Meloni alla Camera: nessun rimpasto, nessuna crisi, il governo va avanti fino all’ultimo giorno. La premier parla di crisi energetica, rapporto con Washington, riforma della giustizia e stabilità del governo. , - facebook.com facebook

L'Egitto fragile e in piena crisi energetica, ma con un grande tesoro da sfruttare x.com