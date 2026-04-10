Crisi energetica dalle targhe alterne a smart working e limiti di velocità | le soluzioni allo studio

L’Italia sta valutando diverse misure per affrontare le difficoltà legate alla crisi energetica, tra cui l’introduzione di targhe alterne, lo smart working e limiti di velocità sulle strade. Queste proposte sono allo studio per ridurre il consumo di carburante e gestire eventuali carenze di energia. La situazione internazionale rimane instabile, e le autorità monitorano attentamente le possibili soluzioni da adottare.

L’Italia si prepara a gestire possibili criticità legate alla crisi energetica, in un contesto internazionale ancora instabile. Non si tratta di interventi già attivi, ma di ipotesi allo studio per contenere i consumi e affrontare eventuali difficoltà nelle forniture. Il Governo sta lavorando all’aggiornamento dei piani di emergenza, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparato. Il tema centrale resta la riduzione della domanda energetica, soprattutto nei settori più esposti come i trasporti e la mobilità quotidiana. Tra le misure più discusse torna il sistema delle targhe alterne. Si tratta di una soluzione già utilizzata in passato, che limita la circolazione dei veicoli in base al numero finale della targa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Crisi energetica, dalle targhe alterne a smart working e limiti di velocità: le soluzioni allo studio Crisi energetica, il governo valuta misure. Le ipotesi, dalle targhe alterne a più smart working e limiti all’uso dei condizionatoriIl Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale del 2023 è la base sulla quale stanno lavorando i tecnici del Ministero dell’Ambiente e... Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocità e targhe alterneL’International Energy Agency ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale una serie di azioni dal lato della domanda per attenuare gli impatti... Temi più discussi: Crisi energetica: dal governo ipotesi su come intervenire; Lockdown energetico, da smart working a targhe alterne: le ipotesi; Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Crisi energetica 2026: targhe alterne e smart working tra possibili soluzioni. Lockdown energetico, dallo smart working alle targhe alterne: le misure allo studioLeggi su Sky TG24 l'articolo Lockdown energetico, dallo smart working alle targhe alterne: le misure allo studio ... tg24.sky.it Crisi energetica e piano di risparmio: ipotesi Dad e smart workingPiano emergenza crisi energetica 2026: il governo valuta smart working e razionamenti. Dad esclusa per ora. Scopri tutte le misure previste. quotidianodiragusa.it Meloni alla Camera: nessun rimpasto, nessuna crisi, il governo va avanti fino all’ultimo giorno. La premier parla di crisi energetica, rapporto con Washington, riforma della giustizia e stabilità del governo. , - facebook.com facebook L'Egitto fragile e in piena crisi energetica, ma con un grande tesoro da sfruttare x.com