Crisi d’impresa | arriva il pre-pack e cambiano i doveri degli enti

A partire dal 21 aprile 2026, entrerà in vigore la nuova Direttiva UE 2026799, chiamata anche II Direttiva Insolvency. Questa normativa introduce strumenti innovativi per affrontare le crisi d’impresa e modifica le responsabilità degli amministratori nelle procedure di ristrutturazione e insolvenza. La direttiva mira a rendere più efficaci le procedure di salvataggio delle aziende in difficoltà, con regole più chiare e procedure più rapide.

Dal 21 aprile 2026 entrerà in vigore la nuova Direttiva UE 2026799, nota come II Direttiva Insolvency, che introduce strumenti radicali per la gestione delle crisi aziendali e impone nuovi compiti agli amministratori. Il provvedimento europeo punta a uniformare i ventisette ordinamenti nazionali, introducendo procedure come il pre-pack e nuovi obblighi di tempestività per prevenire il deterioramento dei patrimoni aziendali. Il nuovo quadro normativo europeo nasce con l’obiettivo di risolvere le divergenze tra gli Stati Membri che attualmente generano incertezza giuridica e frenano gli investimenti oltre confine. Se la prima Direttiva Insolvency del 2019 (20191023UE), recepita in Italia con il D. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi d’impresa: arriva il pre-pack e cambiano i doveri degli enti Accreditamento degli enti di formazione: cambiano le regole. Ecco cosa è previsto nel Decreto PNRRIl decreto attuativo del PNRR interviene nuovamente sulla disciplina della formazione in servizio degli insegnanti prevista dal decreto legislativo... La Corte dei Conti dedica un capitolo al “piccolo Comune di Molinara” nella relazione sulla crisi finanziaria degli enti localiTempo di lettura: 3 minutiNella relazione annuale della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti presentata al Parlamento sulla situazione di... Temi più discussi: Gli assetti organizzativi e le responsabilità dei professionisti d’impresa - EC News - Area fiscale; Insolvenza: armonizzate le norme europee su crisi d'impresa; Giochi Preziosi, oltre 300 lavoratori a rischio: dichiarato lo stato di agitazione a livello nazionale; Unione Europea, nuove norme comuni sulle procedure di insolvenza. Crisi d'impresa, impennata delle procedure di composizione negoziataNel 2025 si registra un incremento del 70%. Complessivamente, le procedure di risoluzione delle crisi sono cresciute del 15,5% a 13.500 ... teleborsa.it Crisi d’impresa, nel 2025 crescono del 15,5% le procedure avviate per il ricorso alla Composizione negoziataSecondo quanto mostra l’Osservatorio sulla crisi d’impresa di Unioncamere, aumenta di quasi il 70% in un anno il ricorso alla Composizione negoziata della crisi d’impresa, il percorso volontario e str ... msn.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/crisi-carburante-irlanda-proteste-bloccano-citta-e-autostrade-l-aumento-prezzi-AIVWRlQC #guerra #carburanti #Irlanda #IlSole24Ore - facebook.com facebook Quando serviva costruire una risposta europea alla crisi, la Lega votava contro il Next Generation EU. Era il 2020. Ricordate Salvini diceva: “è una fregatura grossa come una casa” Oggi Giorgetti chiede all’UE di fare esattamente lo stesso e chiede: “una risp x.com