Crisi del lusso | Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G

Il settore del lusso sta attraversando un periodo difficile, con molte aziende che affrontano un calo della domanda a livello globale. In questo scenario, Stefano Gabbana ha deciso di lasciare la presidenza di D&G, una delle sue principali aziende. La crisi ha portato alcuni marchi a indebitarsi o a cedere il controllo per far fronte alle difficoltà finanziarie. Questa situazione evidenzia le sfide attuali del settore.

Il settore del lusso si conferma in un momento critico, a causa del rallentamento della domanda mondiale, che ha costretto molte grandi firme della moda a corto di capitali ad indebitarsi o cedere il controllo. Dopo la ricapitalizzazione di Valentino e l’acquisto di Versace da parte di Prada, anche D&G è in una difficile e delicata fase della sua storia. Stefano Gabbana lascia la presidenza. Lo scorso dicembre, Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di D&G, l’azienda fondata assieme al suo ex compagno di vita Domenico Dolce, rimasto al suo fianco nonostante la separazione della coppia. E’ quanto riferisce Bloomberg, secondo cui la presidenza è passata a gennaio ad Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale CEO dell’azienda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Crisi del lusso: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta la cessione delle quoteMilano, 9 aprile 2026 – Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota...

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & GabbanaStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase...

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Stellantis ha registrato una crescita sul mercato dopo la crisi del 2024/25 - facebook.com facebook

Italia ed Europa, la crisi del diesel. In Italia e in Europa il 40% delle autovetture circolanti va a diesel, molto più che negli Stati Uniti (3%). Durante crisi come quella di oggi, questo fa la differenza. In peggio. In questo grafico (tutto al netto delle tasse) si ved x.com