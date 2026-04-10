Oggi a Montemurlo si è svolto un incontro tra decine di imprenditori del settore tessile, riuniti per discutere della crisi del finissaggio. Si tratta di un momento di confronto senza precedenti, che coinvolge direttamente le aziende del distretto pratese, principale hub produttivo della zona. La riunione è stata convocata per analizzare le difficoltà che stanno colpendo il comparto e trovare eventuali soluzioni condivise.

Montemurlo (Prato), 10 aprile 2025 – Un incontro senza precedenti per affrontare una crisi che preoccupa sempre di più il cuore produttivo del distretto tessile pratese. A Montemurlo, nello showroom di Trafi Creatività Tessile all’interno del Victory Cafè Museo, quaranta imprenditori del settore tintorie e rifinizioni si sono riuniti per analizzare le difficoltà che stanno mettendo sotto pressione uno dei comparti più strategici e al tempo stesso più energivori della filiera. In una città dove gli imprenditori tessili sono spesso accusati di non fare squadra, colpisce davvero la foto in cui si vedono decine di essi riuniti attorno a un tavolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi del finissaggio tessile, l’incontro senza precedenti: decine di imprenditori attorno a un tavolo

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