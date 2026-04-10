In Europa, le compagnie aeree hanno annunciato la cancellazione di numerosi voli a causa della crisi dei carburanti. La riduzione delle operazioni si riflette sui collegamenti aerei continentali, con diverse tratte annullate dalle principali compagnie. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà energetiche che coinvolgono anche il settore del trasporto aereo, portando a un aumento delle riflessioni sulla necessità di potenziare il sistema ferroviario.

Ryanair e altre compagnie aeree continentali hanno annunciato la cancellazione di decine di voli in tutta Europa, a dimostrazione del fatto che la crisi dei carburanti sta già colpendo anche questo comparto. Ryanair ha colto l’occasione per giustificare i tagli, lamentandosi dei rincari delle tasse aeroportuali, dell’incremento delle imposte statali sul trasporto aereo e dell’aumento delle tariffe per i servizi di gestione del traffico. Ryanair, però, non ricorda mai che è anche grazie ai sussidi mascherati (co-marketing) dei gestori aeroportuali di tutto il vecchio continente, italiani in particolare, che può adottare tariffe competitive.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi del carburante, iniziano i tagli ai voli: è ora di ottimizzare il sistema ferroviario

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