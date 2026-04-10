A partire dal 26 aprile, il territorio cremonese riaccoglie l’iniziativa Bici & Barca, che propone percorsi che uniscono escursioni in bicicletta e momenti di navigazione lungo i fiumi della zona. Questa nuova stagione di mobilità dolce coinvolge ciclisti e appassionati di navigazione, offrendo loro un’occasione per scoprire il paesaggio locale attraverso percorsi che si svolgono tra le vie d’acqua e le strade ciclabili.

Il territorio cremonese si prepara a una nuova stagione di mobilità dolce con la ripartenza dell’iniziativa Bici & Barca, che dal 26 aprile proporrà percorsi combinati tra pedalate lungo i fiumi e navigazione. Il progetto, nato dalla sinergia tra il Comune di Cremona, Beega e Cremona Crociere, punta a trasformare la fruizione del paesaggio locale in un’esperienza turistica sostenibile e di qualità. Un calendario tra natura e sport fluviale. Le date stabilite per le prossime uscite permetteranno di esplorare diverse zone della provincia attraverso modalità di viaggio rispettose dell’ambiente. La prima tappa è fissata per domenica 26 aprile, con un itinerario denominato Navigando verso Stagno Lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona tra fiume e pedalate: riparte il tour Bici & Barca

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