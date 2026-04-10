CreDa se il ristorante diventa galleria d’arte

In occasione della decima edizione di Milano Art Week 2026, CreDa – Gastronomia Popolare ha deciso di trasformare il suo locale in uno spazio espositivo. Per la prima volta, il ristorante di quartiere si apre all’arte plastica, creando un ambiente in cui cucina e arte si incontrano. La manifestazione durerà durante tutta la settimana, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce gastronomia e esposizioni artistiche.

In occasione della decima edizione di Milano Art Week 2026, CreDa – Gastronomia Popolare sceglie di andare oltre la consueta formula del ristorante di quartiere e si trasforma, per la prima volta, in uno spazio espositivo immersivo dove cucina e arte plastica entrano in dialogo. Dall’1 al 18 aprile il locale di via Orti ospita Memoria Ceramica, mostra site-specific dell’artista Dora Fiammetta Perini, prodotta da studio.steso e curata da Marta Cereda. Più che una semplice esposizione, il progetto si presenta come un ecosistema sensoriale in cui il linguaggio della ceramica incontra quello del cibo e della memoria. Il sottotitolo, (Ti ricordo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arte Si parla di: CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arte. CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arteLa gastronomia popolare in via Orti a Milano, guidata dai due chef campani Crescenzo Morlando e Dario Pisani, in occasione della Milano Art Week ospita Memoria Ceramica, mostra site-specific dell’arti ... ilgiornale.it Ricette italiane della tradizione: gli Gnocchi alla sorrentinaIngredienti per 4 persone Per gli gnocchi; 500g semola rimacinata, 500g acqua, 20g sale fino. Per la salsa al pomodoro: 1kg di pomodori pelati San Marzano, 1 cipolla dorata, 1mazzetto basilico, 10g ... vanityfair.it