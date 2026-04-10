Per la decima edizione di Milano Art Week 2026, CreDa – Gastronomia Popolare cambia forma e ruolo. Il ristorante di quartiere si trasforma in una galleria d’arte, diventando uno spazio espositivo immersivo. Per la prima volta, cucina e arte plastica si combinano in un unico ambiente, offrendo un’esperienza che supera la semplice ristorazione. La trasformazione avviene in occasione dell’evento dedicato all’arte contemporanea.

In occasione della decima edizione di Milano Art Week 2026, CreDa – Gastronomia Popolare sceglie di andare oltre la consueta formula del ristorante di quartiere e si trasforma, per la prima volta, in uno spazio espositivo immersivo dove cucina e arte plastica entrano in dialogo. Dall’1 al 18 aprile il locale di via Orti ospita Memoria Ceramica, mostra site-specific dell’artista Dora Fiammetta Perini, prodotta da studio.steso e curata da Marta Cereda. Più che una semplice esposizione, il progetto si presenta come un ecosistema sensoriale in cui il linguaggio della ceramica incontra quello del cibo e della memoria. Il sottotitolo, (Ti ricordo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arte

Si parla di: CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arte.

CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arteLa gastronomia popolare in via Orti a Milano, guidata dai due chef campani Crescenzo Morlando e Dario Pisani, in occasione della Milano Art Week ospita Memoria Ceramica, mostra site-specific dell’arti ... ilgiornale.it

Ricette italiane della tradizione: gli Gnocchi alla sorrentinaIngredienti per 4 persone Per gli gnocchi; 500g semola rimacinata, 500g acqua, 20g sale fino. Per la salsa al pomodoro: 1kg di pomodori pelati San Marzano, 1 cipolla dorata, 1mazzetto basilico, 10g ... vanityfair.it