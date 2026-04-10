CreDa se il ristorante diventa galleria d’arte

In occasione della decima edizione di Milano Art Week 2026, CreDa – Gastronomia Popolare cambia forma e funzione. Per la prima volta, il locale che di solito propone piatti della tradizione si trasforma in uno spazio espositivo. La nuova configurazione combina elementi di cucina e arte plastica, creando un ambiente immersivo che unisce i due ambiti. La decisione di questa trasformazione mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza sensoriale e culturale diversa dal solito.

In occasione della decima edizione di Milano Art Week 2026, CreDa – Gastronomia Popolare sceglie di andare oltre la consueta formula del ristorante di quartiere e si trasforma, per la prima volta, in uno spazio espositivo immersivo dove cucina e arte plastica entrano in dialogo. Dall’1 al 18 aprile il locale di via Orti ospita Memoria Ceramica, mostra site-specific dell’artista Dora Fiammetta Perini, prodotta da studio.steso e curata da Marta Cereda. Più che una semplice esposizione, il progetto si presenta come un ecosistema sensoriale in cui il linguaggio della ceramica incontra quello del cibo e della memoria. Il sottotitolo, (Ti ricordo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arte Tirocinante per galleria d’arteGli annunci agli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Si parla di: CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arte. CreDa, se il ristorante diventa galleria d’arteLa gastronomia popolare in via Orti a Milano, guidata dai due chef campani Crescenzo Morlando e Dario Pisani, in occasione della Milano Art Week ospita Memoria Ceramica, mostra site-specific dell’arti ... ilgiornale.it Ricette italiane della tradizione: gli Gnocchi alla sorrentinaIngredienti per 4 persone Per gli gnocchi; 500g semola rimacinata, 500g acqua, 20g sale fino. Per la salsa al pomodoro: 1kg di pomodori pelati San Marzano, 1 cipolla dorata, 1mazzetto basilico, 10g ... vanityfair.it