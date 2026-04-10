Il responsabile della sicurezza del Comune di Crans Montana ha dichiarato di aver seguito le direttive dei superiori durante il suo incarico. Durante un interrogatorio, ha risposto alle domande dei pubblici ministeri, ma non ha fornito dettagli agli avvocati. La sua posizione viene descritta come una collaborazione parziale con le autorità giudiziarie. La vicenda riguarda questioni di sicurezza e le modalità di gestione delle direttive interne.

AGI - L’attuale responsabile della sicurezza del Comune di Crans Montana, Baptiste Cotter, “ha risposto alle domande dei pm ma non a quelle degli avvocati, la sua è quindi una collaborazione a metà. Ha detto di essere arrivato solo nel 2024 e di avere svolto il suo compito facendo quello che gli chiedevano di fare senza avere il quadro generale della situazione”. Lo ha riferito all’AGI l’avvocato Fabrizio Ventimiglia presente all’interrogatorio a Sion di Cotter che è indagato per omicidio, lesioni e incendio, tutte ipotesi di reato a titolo colposo, nell’inchiesta sull’incendio al Le Constellation. I telefoni cellulari di Baptiste Cotter e Rudy Tissiéres, rispettivamente attuale ed ex responsabile alla sicurezza del Comune di Crans Montana, sono stati sequestrati dalla Procura Vallese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans Montana. Il responsabile della sicurezza: "Eseguivo le direttive dei superiori"

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Nell'ambito dell'indagine sull'incendio di Crans-Montana, la giustizia vallesana ha respinto la richiesta di ricusare le procuratrici avanzata dal legale di una vittima, giudicando infondate le accuse di parzialità e gravi errori procedurali. - facebook.com facebook

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