Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, ha affermato che il vino rappresenta un’icona culturale e che il settore sta attraversando un periodo di difficoltà. Ha sottolineato come la disinformazione abbia influito sulla percezione pubblica e ha evidenziato come questa situazione abbia portato i giovani ad allontanarsi dal consumo di vino. Cotarella ha inoltre ribadito che il vino continuerà a essere presente nelle nostre vite, accompagnando vari momenti.

Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, il settore vive un momento di difficoltà? "Il vino non morirà mai: sarà sempre il compagno della nostra vita, dei momenti significativi, di quelli più sereni. Perché rende la vita meno triste ed è un elemento di tradizione, cultura, storia: un’icona del nostro Paese. Ma, certamente, il momento non è facile". Quali sono i nodi critici? "Ci sono diversi elementi che possono preoccupare, soprattutto in un contesto d’insieme. Innanzitutto, c’è il nuovo codice della strada". In cui il vino viene visto in maniera negativa? "Il codice all’inizio è stato presentato come un deterrente penalizzante. Sia chiaro: noi non vogliamo mettere in pericolo neanche una mosca, ma le nuove regole sono state illustrate come se dovessimo andare in guerra e prepararci alla bomba atomica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cotarella: il vino è un’icona: "Troppa disinformazione. E i giovani si allontanano"

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Il giro d’affari del Vermouth di Torino (Igp) è passato da 32,6 a 172,2 milioni di euro con una produzione triplicata dal 2019 a 6,8 milioni di bottiglie, esportate per il 65%. Dall’incontro con l’enologo Riccardo Cotarella è nato il Vermouth di Amistà, destinato sopr - facebook.com facebook