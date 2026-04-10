Cosenza i Templari al fianco della Polizia | un patto di valori

A Cosenza, la piazza XV Marzo ha accolto le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. All’evento ha partecipato anche il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria, che si è unito alle celebrazioni ufficiali. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e del pubblico locale, senza ulteriori dettagli su interventi o discorsi.

La piazza XV Marzo di Cosenza ha ospitato le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un evento che ha la partecipazione del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria. L’occasione ha permesso all’organizzazione di ribadire il proprio legame con le istituzioni attraverso un impegno che coniuga l’aspetto spirituale con quello civile, inserendosi nel solco della protezione della comunità. Il dialogo tra istituzioni e valori civili in piazza XV Marzo. Le celebrazioni hanno preso il ritmo delle cerimonie ufficiali, caratterizzate dalla lettura dei messaggi inviati dal Presidente Mattarella e dal Ministro Piantedosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, i Templari al fianco della Polizia: un patto di valori Templari Oggi APS, a Verona il Patto di Sussidiarietà per il loggiato trecentescoVerona, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile 2026 prende avvio il Patto di Sussidiarietà siglato con il Comune di Verona dall’associazione Templari Oggi... Antifa contro Azione Universitaria in piazza della Pera: "Comune e polizia al fianco dei fascisti, vogliamo le piazze libere"La Pisa Antifascista ripercorre l'episodio avvenuto nella serata di venerdì quando è scattata una dura contestazione ad un momento aggregativo...