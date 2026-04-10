Cosa comprano gli emiliano romagnoli? Tengono i mobili frenano le auto Bologna e Modena ai vertici della spesa

Nel 2025, le famiglie emiliano-romagnole hanno continuato a spendere per beni durevoli, anche se con una diminuzione leggera rispetto agli anni precedenti. Bologna e Modena si distinguono per aver sostenuto una parte significativa di questa spesa, mantenendo valori superiori alla media nazionale. Tra gli acquisti più frequenti ci sono mobili e auto, con quest’ultime che mostrano segnali di frenata rispetto al passato.

Bologna, 10 aprile 2026 — In Emilia-Romagna la spesa delle famiglie per beni durevoli nel 2025 si conferma in lieve calo ma ancora su livelli elevati, con una tenuta migliore rispetto alla media italiana. Il dato complessivo regionale si attesta a 7,12 miliardi di euro, in flessione dell’1,3% rispetto all’anno precedente, ma contro un -2,1% nazionale. È quanto emerge dal 32° Osservatorio annuale consumi Findomestic, che colloca la regione al quarto posto in Italia per volume complessivo di spesa e per spesa media familiare, pari a 3.418 euro, in calo dell’1,8%. https:www.ilrestodelcarlino.iteconomiaprezzo-gasolio-pescherecci-fermi-ehwmwqli Auto e motocicli . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa comprano gli emiliano romagnoli? Tengono i mobili, frenano le auto. Bologna e Modena ai vertici della spesa Beni durevoli, a Parma tengono mobili e auto usate: frena l'auto nuovaPer l’Osservatorio Annuale sui Consumi Findomestic, Parma chiude il 2025 con 729,1 milioni di euro di spesa in beni durevoli, trentesimo valore... Intelligenza artificiale, per gli emiliano-romagnoli sì all’uso per sicurezza, sanità e istruzione: l’indagineParenti e amici fonte principale sul tema per i cittadini, seguita da tv, social network, stampa cartacea e web.