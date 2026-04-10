L’edizione 2026 dei Corti d’Argento si svolge in un momento caratterizzato da un clima di incertezza a livello globale, con situazioni di violenza e diritti negati che colpiscono diverse regioni. La selezione ufficiale del festival riflette questa realtà, presentando opere che affrontano tematiche legate alla precarietà e alle tensioni sociali. La manifestazione si svolge mentre il mondo affronta sfide legate alla pace e alla stabilità politica.

L’edizione 2026 dei Corti d’Argento è segnata dal clima incerto di un mondo senza pace e dall’incertezza di una stagione che vive quotidianamente violenza, diritti negati, precariato. è di questo che parla al cinema la selezione ufficiale dei 23 titoli – 15 di fiction e 8 di animazione – annunciata oggi dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani che si prepara a celebrare in Giugno gli 80 anni dei Nastri d’Argento. A breve saranno comunicate le due cinquine finaliste prima della consegna dei Nastri d’Argento e dei Premi speciali al cinema Caravaggio di Roma giovedì 23 Aprile. Di seguito ecco i titoli presenti nelle shortlist nelle rispettive categorie: corti di fiction e animazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Corti d’Argento 2026 | La selezione ufficiale

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