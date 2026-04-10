A gennaio 2023, a Bologna, un corteo anarchico si è svolto in solidarietà con un leader della Federazione anarchica informale in sciopero della fame contro il regime del 41-bis. Durante la manifestazione, sono stati registrati danni a proprietà pubbliche e private. Non sono stati individuati e denunciati i responsabili di eventuali atti vandalici o incendi. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni sulla natura e le modalità della protesta.

Bologna, 10 aprile 2026 – Nel gennaio del 2023 gli anarchici scesero in strada, a Bologna, in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, leader della Fai (Federazione anarchica informale), che all’epoca era in sciopero della fame contro il regime del 41-bis. Durante quel corteo non autorizzato, erano stati imbrattati muri e danneggiate vetrine di due banche del centro storico, ed erano comparse in diversi punti delle false locandine di Qn-Il Resto del Carlino dal contenuto diffamatorio contro il ministro Matteo Piantedosi e il regime di carcere duro. Sedici anarchici a giudizio: tutti prosciolti. Per quegli episodi, era stato chiesto il rinvio a giudizio per 16 anarchici: oggi, in tribunale a Bologna, sono stati tutti prosciolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo anarchico con danni e polemiche a Bologna: nessun colpevole

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