Corso Fratelli Cervi la sindaca svela il progetto ai cittadini | Diventerà un salotto ma la Ztl non cambia

Giovedì sera si è concluso in un centro cittadino un ciclo di incontri promossi dalla giunta comunale di Riccione, partecipato da numerosi cittadini. Durante l’appuntamento, la sindaca ha illustrato il progetto per il Corso Fratelli Cervi, spiegando che la strada diventerà un “salotto” cittadino, senza modifiche alla Ztl esistente. L’evento si è svolto in un contesto di confronto diretto tra amministrazione e residenti.

Si è concluso giovedì sera (9 aprile), in un Centro della Pesa gremito di cittadini, il ciclo di incontri della giunta comunale di Riccione nei quartieri. Al centro del confronto, la profonda trasformazione di corso Fratelli Cervi, presentata dalla sindaca Daniela Angelini insieme all’assessore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Permessi ZTL, Volpi: "Ai cittadini non si cambiano le regole a partita in corso""In questi giorni numerosi cittadini residenti nei settori esterni della ZTL stanno ricevendo comunicazioni da parte del Comune con cui viene... Lugo, la sindaca a Salotto Blu: "Fenomeni alluvionali eccezionali, ma il sistema di allerta funziona"Elena Zannoni, prima cittadina lughese e presidente della Unione dei Comuni della Bassa Romagna, conversando a VideoRegione con Mario Russomanno si è... Temi più discussi: Tavolo del Paese: in Corso Fratelli Cervi i lavori di restylng previsti dopo l’estate; Partiranno dopo l'estate i lavori di riqualificazione di Corso F.lli Cervi; Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della città; Riccione. Manutenzione straordinaria delle strade: approvato il programma annuale degli interventi da oltre 1,7 milioni di euro. Riccione Paese; ecco il nuovo Corso Fratelli Cervi. Angelini: Luogo di socialità e shoppingSi è concluso ieri sera, giovedì 9 aprile, al Centro della Pesa, il ciclo di incontri della Giunta comunale di Riccione nei quartieri voluto ... chiamamicitta.it Partiranno dopo l'estate i lavori di riqualificazione di Corso F.lli CerviPartiranno dopo l'estate i lavori per la riqualificazione di Corso Fratelli Cervi a Riccione. e tempistiche che prevedono un cantiere a più step sono state condivise nella mattinata di giovedì in muni ... newsrimini.it Restyling di corso Fratelli Cervi, dopo l'estate partono i lavori: idea murales sulle facciate delle case #Rimini - facebook.com facebook