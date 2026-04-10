Corsa podistica partita dell' Arezzo e lavori stradali | come cambiano sosta e circolazione

A partire da domenica mattina, alcune vie della città saranno interessate da modifiche temporanee a traffico e sosta a causa di un evento podistico in programma. La corsa, che coinvolgerà diverse zone, prevede due passaggi lungo lo stesso percorso tra le 9:15 e le 12:30, durante i quali sarà vietato il transito e la sosta. Contestualmente, sono in corso lavori stradali che influenzano le condizioni di circolazione nella stessa area.

Modifiche a traffico e sosta in varie zone della città a partire da domenica. Un evento podistico in programma domenica 12 aprile comporterà dalle 9:15 alle 12:30 il divieto il transito lungo il percorso, che sarà ripetuto due volte, per il tempo necessario al passaggio degli atleti. Da via degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Lavori stradali e l'evento "Parcocorsa": come cambiano sosta e circolazione in cittàDa giovedì 2 a sabato 25 aprile scatta 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione in via Cheren dal civico 2/1 all’intersezione con via del... Lavori stradali, ecco come cambiano sosta e circolazione in città e nelle frazioniNella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, in particolare tra le 21:30 e le 6:30, attenzione alla chiusura al transito lungo la direttrice via... In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la Corsa dell’acquaArezzo, 17 marzo 2026 – Nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dall’ONU per ricordare l’importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche ... lanazione.it Circuito podistico Top7 2026: calendario gare, date e iscrizioniScopri il circuito Top7 2026: sei gare tra Alto Adige e Trentino, percorsi, premi e tutte le informazioni per partecipare ... discoveryalps.it