Durante l'ultima puntata di L'Editoriale, Marco Piccari ha discusso della situazione del Milan in vista della corsa alla Champions League. Ha sottolineato come la squadra abbia segnato pochi gol finora e abbia bisogno di prestare attenzione alle minacce provenienti dalla parte opposta del campo. La discussione si è concentrata sulle prestazioni recenti del club e sulle sfide che deve affrontare per mantenere la posizione in classifica.

Marco Piccari, giornalista sportivo, ha parlato dei principali temi della Serie A in vista del rush finale nel corso del suo appuntamento settimanale con L'Editoriale su 'TMW Radio'. Dopo i risultati delle squadre in vetta durante l'ultimo weekend, vale a dire la vittoria dell'Inter con la Roma e la caduta del Milan contro il Napoli, la lotta Scudetto è una questione in cui il Diavolo ha poco da dire. Piuttosto, ricorda Piccari, i rossoneri devono stare attenti per la qualificazione in Champions League. Ecco, quindi, le parole del direttore di 'TMW Radio' sulla corsa al quarto posto e sul Milan. "I numeri dimostrano che il Milan è in grande affanno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Corsa Champions, Piccari commenta: “Il Milan segna pochissimo e deve stare attento alle spalle”

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