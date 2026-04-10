Corsa Champions Piccari commenta | Il Milan segna pochissimo e deve stare attento alle spalle
Durante l'ultima puntata di L'Editoriale, Marco Piccari ha discusso della situazione del Milan in vista della corsa alla Champions League. Ha sottolineato come la squadra abbia segnato pochi gol finora e abbia bisogno di prestare attenzione alle minacce provenienti dalla parte opposta del campo. La discussione si è concentrata sulle prestazioni recenti del club e sulle sfide che deve affrontare per mantenere la posizione in classifica.
Marco Piccari, giornalista sportivo, ha parlato dei principali temi della Serie A in vista del rush finale nel corso del suo appuntamento settimanale con L'Editoriale su 'TMW Radio'. Dopo i risultati delle squadre in vetta durante l'ultimo weekend, vale a dire la vittoria dell'Inter con la Roma e la caduta del Milan contro il Napoli, la lotta Scudetto è una questione in cui il Diavolo ha poco da dire. Piuttosto, ricorda Piccari, i rossoneri devono stare attenti per la qualificazione in Champions League. Ecco, quindi, le parole del direttore di 'TMW Radio' sulla corsa al quarto posto e sul Milan. "I numeri dimostrano che il Milan è in grande affanno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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