Corruzione Liguria | il Viminale può chiedere i danni agli imputati

Il tribunale di Genova ha stabilito i limiti tra le responsabilità degli imputati e la possibilità di richiedere danni allo Stato nel procedimento sulla corruzione legata alle elezioni regionali del 2020 in Liguria. La decisione riguarda specificamente il caso di corruzione elettorale, e il Viminale ha il diritto di avanzare richieste di risarcimento nei confronti degli imputati coinvolti. La sentenza chiarisce le modalità di azione legale in questa tipologia di reato.

Il tribunale di Genova ha tracciato i confini legali tra le responsabilità istituzionali e il recupero del credito erariale nel caso della corruzione elettorale legata alle regionali del 2020. Il giudice per le udienze preliminari, Giorgio Morando, ha respinto la richiesta del Ministero della Giustizia di agire come parte civile per un risarcimento di 5 milioni di euro, mentre ha invece concesso al Ministero dell’Interno la possibilità di procedere contro quasi tutti gli imputati. L'ordinanza em . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corruzione Liguria: il Viminale può chiedere i danni agli imputati Liguria, corruzione elettorale: 5M€ di danni richiesti, mafiaLiguria, Voto di Scambio: Ministero della Giustizia Chiede 5 Milioni di Euro di Risarcimento Un’inchiesta sulla corruzione elettorale legata alle... Chiara Ferragni prosciolta, cosa succede ora? I danni d'immagine, i contratti interrotti, i follower persi: può chiedere il risarcimento? Cosa dice la leggeLa decisione del Tribunale di Milano di prosciogliere Chiara Ferragni nel procedimento legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di... Argomenti più discussi: Corruzione Genova, il ministero della Giustizia non sarà parte civile; Corruzione elettorale in Regione: il Ministero dell’Interno potrà chiedere i risarcimenti agli imputati. Corruzione elettorale in Regione: il Ministero dell’Interno potrà chiedere i risarcimenti agli imputatiVoto di scambio: fra gli imputati ci sono anche l’ex capo di gabinetto della giunta ligure Matteo Cozzani e l’ex consigliere Stefano Anzalone. Respinta invece ... ilsecoloxix.it Corruzione Genova, il ministero della Giustizia non sarà parte civileRigettata la richiesta di costituzione di parte civile del ministero della Giustizia nell'udienza preliminare per la costola sul voto di scambio della maxi inchiesta che ha coinvolto a maggio 2024 ... ansa.it Corruzione Genova, il ministero della Giustizia non sarà parte civile x.com In Liguria si avvicina il traguardo delle 32 Case della Comunità. "Siamo arrivati a quasi 30 inaugurazioni. Ci manca poco per chiudere il cerchio. È un grandissimo risultato." "Case della Comunità e Ospedali della Comunità vanno in parallelo. Le due cose c - facebook.com facebook