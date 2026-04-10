Corriere dello Sport | Napoli trasferta vietata ma settore ospiti sold out | Tardini già pieno d’azzurro

Da napolipiu.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il divieto di trasferta imposto alle tifoserie campane, il settore ospiti allo stadio Tardini è stato completamente esaurito, con i biglietti venduti e il settore già popolato da tifosi con maglie azzurre. La partita si terrà senza la presenza dei supporter napoletani nelle aree riservate ai residenti nella regione, mentre il settore ospiti è stato sold out prima dell’evento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nonostante le restrizioni per i residenti in Campania, esauriti i 3.500 posti del settore ospiti. Attesa anche per la sfida con la Lazio e il ritorno di Sarri. Il Napoli non sarà mai solo. Nemmeno in trasferta e nemmeno con limitazioni importanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il settore ospiti dello stadio Tardini è già sold out: 3.500 posti polverizzati in poche ore. La vendita libera era iniziata solo ieri, ma – come sottolinea il Corriere dello Sport – la prevendita era partita già martedì, inizialmente riservata ai possessori del programma di fidelizzazione della SSC Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, trasferta vietata ma settore ospiti sold out: Tardini già pieno d’azzurro”

TRASFERTA TIFOSI NAPOLI / INTER-NAPOLI 2-2 / 11/1/26

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