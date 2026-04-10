Nonostante le restrizioni che vietano la trasferta ai tifosi campani, il settore ospiti dello stadio Tardini è già tutto pieno con i supporter del Napoli. I posti riservati ai tifosi ospiti sono stati esauriti, creando un settore completamente colorato di azzurro. La partita si svolgerà con il divieto di accesso per i residenti in Campania, ma il settore dedicato ai tifosi napoletani è stato interamente occupato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nonostante le restrizioni per i residenti in Campania, esauriti i 3.500 posti del settore ospiti. Attesa anche per la sfida con la Lazio e il ritorno di Sarri. Il Napoli non sarà mai solo. Nemmeno in trasferta e nemmeno con limitazioni importanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il settore ospiti dello stadio Tardini è già sold out: 3.500 posti polverizzati in poche ore. La vendita libera era iniziata solo ieri, ma – come sottolinea il Corriere dello Sport – la prevendita era partita già martedì, inizialmente riservata ai possessori del programma di fidelizzazione della SSC Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, trasferta vietata ma settore ospiti sold out: Tardini già pieno d’azzurro”

TRASFERTA TIFOSI NAPOLI / INTER-NAPOLI 2-2 / 11/1/26

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