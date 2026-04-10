Il Napoli ha presentato nuovamente il suo quartetto offensivo durante la partita contro il Milan. La formazione è composta da quattro giocatori che sono stati impiegati insieme in campo. L’allenatore ha scelto di reinserire questa coppia di attaccanti, puntando sulla loro presenza nel ruolo principale. La gara ha visto quindi il ritorno di questa formazione offensiva, che aveva già avuto una fase di utilizzo in passato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La nuova versione del quartetto offensivo azzurro torna protagonista contro il Milan. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport analizza evoluzione tattica e scenari futuri. Il Napoli ritrova i suoi “Fab Four” e lo fa nel momento chiave della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la versione primaverile del quartetto è tornata in campo tutta insieme dal primo minuto contro il Milan, cosa che non accadeva da oltre sei mesi, precisamente dalla sfida d’andata del 28 settembre a San Siro. Un ritorno atteso, dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il ritorno dei Fab Four: Conte reinventa l’equilibrio”

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