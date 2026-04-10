Il quartetto offensivo del Napoli torna in campo contro il Milan, con l’allenatore che ha rivisitato le posizioni e le strategie della squadra. La formazione azzurra ripropone i quattro attaccanti, che erano stati protagonisti in precedenti partite stagionali. La squadra si prepara a scendere in campo con questa formazione, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la squadra avversaria.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La nuova versione del quartetto offensivo azzurro torna protagonista contro il Milan. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport analizza evoluzione tattica e scenari futuri. Il Napoli ritrova i suoi “Fab Four” e lo fa nel momento chiave della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la versione primaverile del quartetto è tornata in campo tutta insieme dal primo minuto contro il Milan, cosa che non accadeva da oltre sei mesi, precisamente dalla sfida d’andata del 28 settembre a San Siro. Un ritorno atteso, dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il ritorno dei Fab Four: Conte reinventa l’equilibrio”

Temi più discussi: Napoli, i Fab Four tornano titolari dopo sei mesi: ora Conte vuole il sorpasso; Napoli, ipotesi Fab Four per il big match contro il Milan: le scelte di Conte; Napoli-Milan, tentazione Fab Four per Conte: pronta anche una valida alternativa – CdS; Napoli-Milan, Conte ritrova i Fab Four e Allegri studia il tridente? Modulo, scelte e i dubbi con Leao e Gimenez.

Corriere dello Sport: Napoli, il ritorno dei Fab Four: Conte reinventa l’equilibrioIl Napoli ritrova i suoi Fab Four e lo fa nel momento chiave della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la versione primaverile del quartetto è tornata in campo tutta ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, torna De Bruyne: Conte studia i Fab Four per il MilanIl Napoli ritrova i suoi uomini e prepara la sfida decisiva contro il Milan. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, a Castel Volturno sono rientrati quasi tutti i nazionali dopo la ... napolipiu.com

Napoli, possibile impiego da titolare per Alisson contro il Parma: ballottaggio con uno dei Fab Four Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook

Napoli-Milan: i Fab Four azzurri al Maradona… come all’andata a San Siro 4 x.com