Corriere dello Sport | McTominay l’uomo ovunque di Conte | il trasformista che trascina il Napoli

Scott McTominay ha ricoperto diversi ruoli in campo sotto la guida di Conte, passando da mezzala a falso nove, fino a esterno e trequartista. La sua versatilità lo ha reso un elemento chiave per la squadra, contribuendo con le sue prestazioni alla fase offensiva e difensiva. La sua presenza sul terreno di gioco si è fatta notare per la capacità di adattarsi alle varie esigenze tattiche del tecnico.

"> Dalla mezzala al falso nove, passando per esterno e trequartista: Scott McTominay è il simbolo dell’equilibrio azzurro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il suo impatto è totale. Scott McTominay è molto più di un centrocampista. È un sistema, un interprete totale, un calciatore che sfugge alle etichette. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo scozzese si è imposto come il vero “trasformista” del Napoli, capace di occupare praticamente ogni zona del campo dalla metà in su. Nel corso della stagione, evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, McTominay ha ricoperto il ruolo di mezzala, esterno sinistro nel 4-3-3 e, nel passaggio al 3-4-2-1, anche mediano e trequartista. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo ovunque di Conte: il trasformista che trascina il Napoli” Temi più discussi: McTominay sfida Rabiot: il duello più atteso fra due leader dominanti; McTominay sfida Rabiot, scontro tra i game changer di Napoli e Milan: i numeri – CdS; Napoli, i Fab Four tornano titolari dopo sei mesi: ora Conte vuole il sorpasso; Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?. Corriere dello Sport: McTominay, l’uomo ovunque di Conte: il trasformista che trascina il NapoliIl futuro immediato parla ancora azzurro, ma anche di nazionale. A giugno McTominay volerà negli Stati Uniti per disputare il primo Mondiale della sua carriera con la Scozia, traguardo impreziosito ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, il ritorno dei Fab Four: Conte reinventa l’equilibrioIl Napoli ritrova i suoi Fab Four e lo fa nel momento chiave della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la versione primaverile del quartetto è tornata in campo tutta ... napolipiu.com La prima pagina del Corriere di Bologna in edicola oggi. Buona giornata x.com Corriere della Sera. . La Regione Calabria intende istituire il «reddito di merito», un contributo dal valore mensile fino a mille euro destinato agli studenti universitari che scelgono di studiare negli atenei della regione (tre quelle statali, con sedi distribuite tra Re - facebook.com facebook