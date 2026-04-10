Coppa regionale di Terza Sporting Forte in semifinale

La squadra versiliese Sporting Forte dei Marmi si è qualificata per la semifinale della Coppa regionale di Terza categoria, raggiungendo questo risultato dopo aver vinto la fase provinciale della competizione. La squadra ha ottenuto la qualificazione grazie alla vittoria in una partita disputata recentemente, che ha concluso la fase a eliminazione diretta del torneo locale. Ora si prepara ad affrontare le sfide successive del torneo regionale.

La versiliese Sporting Forte dei Marmi, dopo aver vinto la Coppa provinciale di Terza categoria a Lucca, mercoledì sera ha conquistato il pass per la semifinale della fase regionale della Coppa di Terza categoria: dopo lo 0-0 dell’andata, nel return match dei quarti di finale contro la lunigianese Monti (vincitrice della Coppa provinciale di Massa Carrara) ha vinto 2-0 con un gol per tempo del solito trascinatore Giacomo Macchiarini Orlandi e del talentuoso Cacioppo. al termine di una gara anche molto nervosa ed “episodica“ che ha visto fra campo e panchina ben sette espulsi complessivi tra le due squadre. Da segnalare che sul parziale di 1-0 il Monti ha sbagliato un calcio di rigore con Del Sarto: determinante la parata del numero uno versiliese Gianluca Bedei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa regionale di Terza. Sporting Forte in semifinale Calcio: il punto sulla Terza categoria. Sporting Forte stasera nei quarti di Coppa regionaleIn Terza categoria si è giocata la 25ª giornata di campionato: la 10ª di ritorno nel girone B di Lucca (dove ne mancano 5 alla fine) e la 12ª dal... Leggi anche: Coppa regionale Terza categoria. Lo Sporting Forte pareggia nell’andata dei quarti Temi più discussi: Coppa Regionale Terza Categoria. I risultati di ieri: ecco chi accede alle semifinali!; Terza Categoria, quarti di finale fase regionale di Coppa provinciale: senza vincitori la prima sfida tra Monti e Sporting Forte dei Marmi; Terza Categoria, Olmi in semifinale alla fase regionale di Coppa; Lo Sporting perde la Coppa Italia ai rigori. Calcio: il punto sulla Terza categoria. Sporting Forte stasera nei quarti di Coppa regionaleIn Terza categoria si è giocata la 25ª giornata di campionato: la 10ª di ritorno nel girone B di Lucca (dove ne mancano 5 alla fine) e la 12ª dal giro di boa in quello unico di Massa Carrara (dove ne ... sport.quotidiano.net Calcio Coppa di Terza. Quercegrossa ko. Poker Antellese che si qualificaQuercegrossa 0 Antellese 4 QUERCEGROSSA – Dopo aver ottenuto una promettente vittoria a Loro Ciuffenna per 3-2, il Quercegrossa perde ... msn.com #U19Gold Vittoria importantissima per gli U19 dello Sporting che eliminano la forte squadra di Forio nonostante le pesanti assenze di Ferola, Bruno, Iaquinto, Iaccarino e Violante. La nostra prossima avversaria ai quarti di finale sarà una tra Casapulla e Koin - facebook.com facebook