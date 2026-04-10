Contro lo spaccio Piantala! | i radicali di Parma affiggono 50 manifesti in città

I radicali di Parma hanno affisso in città 50 manifesti con lo slogan “Contro lo spaccio, piantala!” sulle plance pubbliche. La decisione segue una campagna di sensibilizzazione rivolta alla comunità locale, con l’obiettivo di evidenziare la questione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I manifesti sono stati posizionati in diverse zone della città, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sui soggetti coinvolti.

I radicali di Parma annunciano l’affissione di 50 manifesti con lo slogan: “Contro lo spaccio, piantala!”, sulle plance pubbliche cittadine. Una campagna volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’inefficacia delle politiche proibizioniste e sui benefici della legalizzazione delle sostanze. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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