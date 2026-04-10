Continuano le notti tragiche per le italiane in Europa | ko pesanti per Fiorentina e Bologna

Nelle partite europee di questa settimana, la Fiorentina è stata sconfitta 3-0 in trasferta a Londra, mentre il Bologna ha perso 3-1 in casa al Dall’Ara. Entrambe le squadre italiane devono affrontare sfide difficili nei ritorni per sperare di proseguire il loro cammino in competizioni continentali. I risultati hanno segnato altre notti negative per le formazioni italiane impegnate in Europa.

Viola travolti 3-0 a Londra, rossoblù battuti 3-1 al Dall’Ara: serve un’impresa nei ritorni per continuare il cammino europeo Serata da dimenticare per Fiorentinae Bologna, entrambe sconfitte nelle gare d’andata dei quarti di finale delle coppe europee. I viola cadono nettamente contro il Crystal Palace, mentre gli emiliani si arrendono in casa all’Aston Villa. A Londra, dopo un buon avvio della Fiorentina, sono i padroni di casa a prendere il controllo del match. Il vantaggio arriva al 24’, quando Jean-Philippe Mateta trasforma il rigore concesso per fallo di Dodô su Guessand. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: azione spettacolare conclusa ancora da Mateta, con la ribattuta vincente di Tyrick Mitchell dopo un primo intervento di De Gea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Continuano le notti tragiche per le italiane in Europa: ko pesanti per Fiorentina e Bologna Europa e Conference League, flop di Bologna e Fiorentina. Sconfitte pesanti per le italianeBologna - Aston Villa 1-3 Marcatori: 44' pt Konsa, 6' st Watkins, 45' st Rowe, 49' st Watkins Bologna (4-3-3): Ravaglia 5; Joao Mario 6, Heggem 5,... Profondo nero per l’Italia del calcio, fuori dal Mondiale: tutte le “Notti tragiche” dal ’66 alla BosniaLa Nazionale italiana di calcio attraversa uno dei periodi più oscuri della sua storia secolare, culminato con la recente e clamorosa eliminazione...