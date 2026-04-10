L’11 e 12 aprile si svolgerà al Teatro Don Bosco di Macerata la settima edizione del contest Lizard Macerata. Quaranta-tre band, tutte con lo stesso genere musicale, si sfideranno tra loro. Per questa edizione, i gruppi dovranno interpretare brani degli anni 2000, tema scelto per la competizione musicale. La manifestazione si svolge in due giornate consecutive e vede coinvolti artisti di diversa provenienza.

38 ROCK BAND si sfideranno al Teatro Don Bosco di Macerata l’11 e 12 aprile. La musica degli anni 2000 sarà il tema per i brani scelti da tutti i gruppi. Organizzazione Accademia Musicale Lizard di Macerata. Contest Lizard Macerata 2025 Macerata, 08 aprile 2026 – T orna, con la settima edizione, il Contest organizzato dall’Accademia Musicale Lizard di Macerata che si terrà l’11 e 12 aprile presso il Teatro Don Bosco di Macerata (via S. Giovanni Bosco, 55). Un appuntamento consolidato e sistematicamente in crescita nella scena musicale maceratese. Ben 38 le band coinvolte, molte delle quali provenienti dal laboratorio di Musica d’Insieme che si svolge annualmente presso l’Accademia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Contest Lizard Macerata – Settima Edizione 2026

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Inizia oggi la settima edizione di “Fare impresa 2026”Arezzo, 9 febbraio 2026 – E’ partito oggi alla sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena il progetto “Fare...

Si parla di: Contest dell’Accademia Musicale Lizard, nel week end 38 band in scena al Don Bosco di Macerata; Macerata capitale della musica: al Teatro Don Bosco arriva il Contest Lizard dedicato agli anni 2000.