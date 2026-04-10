Se il Napoli decidesse di non affidarsi più ad Antonio Conte come allenatore, la società ha già individuato alcuni candidati per proseguire il progetto tecnico. Attualmente, il club sta valutando le opzioni disponibili, senza confermare ancora nessuna decisione ufficiale. La possibilità di un cambio sulla panchina rimane aperta, mentre si attendono sviluppi ufficiali in merito alla guida tecnica della squadra.

Se dovesse aprirsi uno scenario senza Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il club avrebbe già individuato alcuni profili per continuare il progetto tecnico senza ridimensionarsi. Tra i nomi seguiti spicca quello di Enzo Maresca, già protagonista tra Italia e Premier League. Una scelta che riflette la volontà del Napoli di restare competitivo ai massimi livelli, anche in caso di cambiamenti importanti in panchina. Tuttomercatoweb scrive convinto: “Qualora andasse via Antonio Conte, ecco che il Napoli ha un preferito per la panchina. Si tratta di Enzo Maresca, che ha allenato il Parma – senza riuscire a incidere in alcun modo – in Italia e che poi, in Premier League, è riuscito a farsi conoscere e apprezzare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte si offre all’Italia, il Napoli punta sull’esonerato d’oro Maresca (Tmw)

Leggi anche: TMW – Ok Conte alla Nazionale italiana, il sostituto sulla panchina del Napoli

Riscatto Elmas: il Napoli punta a trattare il prezzo, possibile sconto a 12 milioni (Tmw)Eljif Elmas sta convincendo il Napoli con prestazioni costanti e il soprannome “Sant’Elmas”.

Argomenti più discussi: Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui; Italia, Ct Gattuso verso addio: Allegri e Conte tra i possibili nomi; Conte rivoluziona il Napoli per dare la caccia all’Inter; Brilla la fotografia all'asta. Nuovi record mondiali e italiani: dal top lot Hiroshi Sugimoto all'all time high di Franco Fontana, all'incontrastato McCurry. Quali sono i lavori più contesi?.

Conte si smarca e telefona a Giorgia. M5s offre collaborazione su CransCon la mano destra attacca il governo sull'economia, con la sinistra offre collaborazione sulla strage di Crans-Montana. Per qualcuno Giuseppe Conte può essere un Giano Bifronte, ma nel M5s ... ilgiornale.it

Il Mattino descrive un Conte particolarmente battagliero. Il tecnico del Napoli non smette di credere alla rimonta sull’Inter e lo avrebbe detto anche ai suoi giocatori, con parole di sfida: “Questo scudetto per togliercelo di dosso, dovranno strapparcelo”. La volata - facebook.com facebook

Giorgia tra rabbia e orgoglio. E Conte getta la mascherina sulla Cina. Il video di @Capezzone x.com