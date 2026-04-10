I discorsi di ieri in parlamento hanno visto protagonista una leader che ha adottato un tono deciso e combattivo, rivolgendosi sia alla Camera che al Senato. Tra gli interventi, si è notato un linguaggio energico, con l’obiettivo di trasmettere determinazione su temi di attualità. La scelta di usare un registro forte ha segnato la giornata, lasciando un segno netto nel dibattito politico.

Testo e contesto, come si usa dire. Il «testo» di ieri è rappresentato dagli interventi parlamentari di Giorgia Meloni, che ha scelto sia alla Camera che al Senato un registro energico, combattivo, a testa altissima. «Rabbia e orgoglio», titola oggi non a caso il nostro giornale. La Premier ha voluto trasmettere l'idea di stare a suo agio al centro del ring, di essere prontissima alle durezze delle sfide dell'anno pre-elettorale, e ha ricordato a tutti, a partire dagli avversari («io vi sfido»), di essere una collaudatissima fighter. Molto bene: era il segnale anche psicologico che serviva dopo il cattivo risultato del referendum. Dopo di che, qui a Il Tempo pensiamo che oltre alla grinta serva anche un'agenda per i prossimi 12-16 mesi, un pacchetto di cose visibili e comunicabili su tasse-sicurezza-immigrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte il cinese non si nasconde più

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