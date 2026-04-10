L’allenatore ha dichiarato di puntare al titolo e ha lanciato una sfida alla squadra rivale, affermando che lo scudetto dovrà essere conquistato sul campo. A poche giornate dalla fine del campionato, si fanno sempre più insistenti i retroscena sulle strategie e le parole che accompagnano la corsa al tricolore. La tensione tra le due formazioni si fa palpabile, mentre le squadre si preparano per le ultime partite.

di Alberto Petrosilli Conte crede allo scudetto e ha lanciato il guanto di sfida all’Inter: spunta il retroscena in vista del rush finale di campionato. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando con 72 punti, osserva con attenzione le manovre delle inseguitrici mentre si avvicina il weekend decisivo del 12 aprile. Nonostante il vantaggio di 7 lunghezze, il Napoli non sembra intenzionato ad ammainare la bandiera tricolore. Secondo quanto riportato dal Mattino, Antonio Conte ha lanciato una sfida feroce ai nerazzurri, caricando l’ambiente partenopeo in vista della volata finale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Conte e il guanto di sfida all’Inter: il retroscena. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte e il guanto di sfida all’Inter: «Lo scudetto dovranno strapparcelo di dosso». Il retroscena

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IL CICLO CONTE: Come l'INTER HA INTERROTTO il Dominio della JUVENTUS

Temi più discussi: Le opposizioni: Batteremo Meloni alle urne. Lanciato il guanto di sfida; Schlein e Conte accettano la sfida: noi pronti a governare. Ma la premier li innervosisce sulla leadership; Elly Schlein e Giuseppe Conte, i nemici-amici; 4 di sera: Elly Schlein raccoglie il guanto di sfida di Giorgia Meloni Video.

Schlein e Conte accettano la sfida: noi pronti a governare. Ma la premier li innervosisce sulla leadershipLa leader del Pd battibecca con Meloni sui dati del lavoro: solo menzogne. Il leader M5s: «La premier sceglie Elly? Non decide lei...». avvenire.it

Meloni lancia la sfida, Schlein e Conte rispondono: è ufficialmente iniziata la campagna elettorale 2027?Meloni lancia la sfida, Schlein e Conte rispondono: tensione alle stelle e campagna elettorale 2027 già iniziata. tag24.it

Consiglio di mercato di Carlos Tevez ad Antonio Conte. L'ex attaccante della Juve, oggi allenatore del CA Talleres, ha espresso parere positivo su un obiettivo di Manna. Il Napoli guarda in Argentina alla ricerca di calciatori sui quali puntare per il futuro. A - facebook.com facebook

Altro che Conte, Schlein e Salis. Il centrosinistra ha trovato il candidato ideale: non esiste. Di @SalvatoreMerlo x.com