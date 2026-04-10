Consiglio provinciale ai saluti | sbloccati altri 2 milioni per le scuole

Il consiglio provinciale ha approvato il rendiconto di gestione, autorizzando lo sblocco di 2,8 milioni di euro dall’avanzo di amministrazione 2025. La maggior parte delle risorse sarà destinata alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. L’atto è stato approvato oggi, consentendo di intervenire sugli interventi di miglioramento delle strutture scolastiche. La decisione riguarda esclusivamente la provincia di Foggia.

Sono destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria delle scuole i 2,8 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione 2025, sbloccati oggi con l’approvazione del rendiconto di gestione della Provincia di Foggia.Le risorse finanzieranno i lavori all’istituto Pacinotti, impegno già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Gol, sbloccati altri 72 milioni per l?occupazione in CampaniaArriva in Campania l’ultima tranche di finanziamento del programma Gol, acronimo che sta per Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori e che, tradotto... Venerdì il primo consiglio provinciale, erosione e xylella le emergenze: dalla Regione 4 milioni per le costeErosione costiera e misure di contenimento contro la diffusione della xylella sono due delle priorità che dovrà affrontare il prossimo consiglio... Temi più discussi: Roadshow – Welfare Lab: 20.04 a Sassari; Latina, primo Consiglio Provinciale e giuramento per il neo presidente Federico Carnevale.; Provincia di Latina, si insedia il neo presidente Federico Carnevale: Provincia Casa dei Comuni; Provincia di Latina, si è insediato il presidente Federico Carnevale. Consiglio provinciale ai saluti: sbloccati altri 2 milioni per le scuoleIl Consiglio provinciale, suo malgrado, in ossequio alle sentenze del Consiglio di Stato, ha approvato anche una modifica al regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ... foggiatoday.it Scintille in Consiglio provinciale: Nobiletti pronto a chiamare i carabinieri e Ciruolo strappa le variazioni di bilancioFinale amaro di consiliatura a Palazzo Dogana. Volano parole grosse tra il presidente della Provincia di Foggia e il consigliere provinciale uscente del movimento Con. In aula urla e minacce di chiama ... foggiatoday.it Nuovi soci Unci nel Sannio: cerimonia d'onore al Consiglio Provinciale Leggi qui: https://www.informazionesei.it/nuovi-soci-unci-nel-sannio-cerimonia-donore-al-consiglio-provinciale - facebook.com facebook Svolto il consiglio provinciale di insediamento del presidente Carnevali: “Ancora al servizio dei cittadini e del territorio" x.com