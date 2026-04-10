Per la 32ª giornata del campionato 2025-26, sono state diffuse alcune indicazioni per la formazione del fantacalcio. Le raccomandazioni su consigli e probabili formazioni sono attualmente disponibili, anche se alcune indisponibilità potrebbero influenzare le scelte dei partecipanti. La guida fornisce dettagli utili per chi desidera preparare al meglio le proprie rose in vista delle partite in programma.

La 32ª giornata di Serie A si apre venerdì 10 aprile alle 20.45 con la sfida tra Roma e Pisa e si chiuderà con il posticipo di lunedì sera tra Fiorentina e Lazio (ore 20.45). Per questo turno, dunque, i fantallenatori hanno poche ore a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: ecco la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale. Per evitare errori al fantacalcio, ecco la guida completa per schierare al meglio la formazione nella 32ª giornata: Gli indisponibili: tutti i calciatori che non potranno prendere parte alla 32ª giornata di Serie A per infortunio o squalifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Consigli, indisponibili, probabili: la guida per fare la formazione al fanta nella 32ª giornata

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Andrò ad Atene a giugno. Vorrei approfittarne per aggiungere 2 o 3 giorni al mare ma molto vicino ad Atene, un posto che sia facilmente raggiungibile. Avete consigli - facebook.com facebook

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