Alle prossime elezioni in Ungheria, il candidato Péter Magyar si trova al primo posto con il 39% delle preferenze, secondo i sondaggi. Il suo partito, nato nel 2024, è il principale sfidante del governo attuale guidato da Orbán. La posizione di Magyar su Kiev risulta conservatrice e ambigua, mentre la competizione elettorale si fa più intensa. La consultazione si svolgerà domenica e coinvolgerà numerosi elettori.

Péter Magyar è dato in netto vantaggio alle elezioni di domenica in Ungheria: il suo partito, fondato nel 2024, ha il 39% dei consensi. Era alleato del premier, ma è andato via contestando corruzione e concentrazione del potere. Domenica, l’Ungheria è alla prova del voto e Péter Magyar viene dato sempre in netto vantaggio su Viktor Orbán, il premier che dopo quattro vittorie consecutive per la prima volta dal 2010 si vede prospettare una sconfitta alle urne. Secondo il sondaggio Idea pubblicato dal quotidiano Nepszava, il 39% della popolazione adulta ungherese sostiene Tisza (Partito del Rispetto e della Libertà) di Magyar, superando nettamente il partito al governo Fidesz Kndp (30%), alleanza dei conservatori e cristiano democratici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Conservatore e ambiguo su Kiev. Magyar punta a scalzare Orbán

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