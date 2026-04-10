confermato si riparte dalle tre s e dal grande piano casa

Dopo le recenti consultazioni elettorali, il premier ha deciso di proseguire sulla strada tracciata senza avventurarsi in rimpasti di governo o elezioni anticipate. La priorità rimangono le tre «S»: soldi, salute e sicurezza, elementi ritenuti fondamentali per l’azione politica attuale. La discussione si concentra sull’attuazione di un grande piano casa, mentre l’attenzione rimane rivolta alle questioni interne più urgenti.

Incassata la sberla delle urne, il premier ignora le sirene del rimpasto o del voto. E si concentra sugli interessi degli italiani, mettendo al centro le tre «S»: soldi, salute e sicurezza. Al campo largo restano solo gli insulti. Dopo la batosta del referendum, molti hanno tirato Giorgia Meloni per la giacchetta. C’è chi le ha suggerito un rimpasto, per rafforzare la squadra di governo eliminando i ministri più scarsi, e chi (ignorando che il ricorso alle urne lo decide il capo dello Stato) addirittura ha proposto di portare gli italiani alle elezioni, per ricevere un nuovo mandato popolare. Per fortuna il presidente del Consiglio non ha prestato attenzione a queste esortazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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