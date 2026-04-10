Conferenza sul tema della risurrezione | ' Una parola molte immagini'

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, presso l'Auditorium dell'Opera della Primaziale Pisana 'G. Toniolo', Marco Collareta terrà una conferenza dedicata al tema della Risurrezione. L'incontro, introdotto da una riflessione dell'Arcivescovo di Pisa P. Saverio Cannistrà, sarà concluso da una visita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

conferenza con parole e immagini sul canto popolare a cura di ambra d'amico e marina luzzoliSabato 28022026 alle 19 al padiglione di Baggio > VOCI E PAESAGGI > Conferenza con parole e immagini sul canto popolare italiano (.

Martina Colombari finalmente parla di un tema tabù per molte donne: la menopausa, ecco le sue paroleMartina Colombari parla apertamente di menopausa, invecchiamento e benessere femminile.

Temi più discussi: Casa e diritto all’abitare. Conferenza stampa dei gruppi di opposizione in consiglio comunale: Tema troppo delicato per tollerare irregolarità e approssimazione – Città di Palermo; Conferenza sociosanitaria ad Olbia, presidente Todde: PNRR, medici e territorio: un percorso strutturato per il cambiamento; SKYSS: oggi la seconda Conferenza italiana su biofilia e Service Learning; 8 aprile: conferenza sull'Equal Pay Day | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano.

Giornate del Diritto e delle Professioni: 10 aprile conferenza sul tema Gestione delle Crisi con nuovi strumenti CCIILa Fondazione Polo Universitario Grossetano organizza la terza giornata del ciclo di conferenze 'Le giornate del diritto e delle professioni' sul tema 'La gestione delle crisi alla luce dei nuovi stru ... maremmanews.it

Una conferenza sul tema: L'Italia e l'Unione europea: verso un costituzionalismo euro-unitario?All'Università Vasco Gaiffi Aps in via E. Bindi, 16 – Centro Monteoliveto, è in programma una conferenza di Giovanni Tarli Barbieri (venerdì 10 aprile alle ore 17) sul tema: L'Italia e l'Unione eur ... valdinievoleoggi.it

La strana conferenza stampa di Melania Trump su Epstein x.com

Conferenza sociosanitaria ad Olbia, presidente Todde: “PNRR, medici e territorio: un percorso strutturato per il cambiamento” Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/04/09/conferenza-sociosanitaria-ad-olbia-presidente-todde-pnrr-medici-e-territorio- - facebook.com facebook