Conference League i risultati dei quarti di finale

Nella serata del 9 aprile 2026 sono andate in scena le partite di andata dei quarti di finale di Conference League. Tra i risultati più significativi, il Crystal Palace ha conquistato una vittoria per 3-0 contro la Fiorentina. Le altre sfide si sono concluse con risultati meno netti, senza ulteriori dettagli sui punteggi. Le partite di ritorno sono previste per le prossime settimane.

Milano, 9 aprile 2026 – Solo risultati netti nelle partite di andata dei quarti di finale di Conference League: quello che fa più rumore è senza dubbio il 3-0 rifilato alla Fiorentina dal Crystal Palace. A Selhurst Park, i vincitori della FA Cup indirizzano la gara già nel primo tempo: Mateta realizza dagli undici metri il vantaggio, dopo il rigore causato da Dodò; Mitchell raddoppia al 31' sulla ribattuta dopo la parata di De Gea sul solito Mateta. Nel secondo tempo, la squadra di Vanoli prova a reagire, colpendo anche una traversa con Fabbian, ma al 90' arriva la beffa subisce il 3-0 siglato da Sarr. Ci vorrà un'impresa al ritorno per la Viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conference League, i risultati dei quarti di finale Europa League, i risultati dei quarti di finaleBologna, 9 aprile 2026 – La sfortuna si abbatte sul Dall'Ara e sul Bologna, con l'Aston Villa che ne approfitta: prima un gol annullato per un... Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il RakowDopo aver superato lo Jagiellonia, la Fiorentina concede il bis anche contro il Rakow e stacca con autorità il pass per i quarti di finale di... Mikel Arteta pre-match press conference | Sporting CP v Arsenal | Champions League Quarter-final Temi più discussi: Europa e Conference League, perdono il Bologna e la Fiorentina; Quarti di finale d’andata di Europa e Conference League, tutti i risultati; Quarti di finale Europa League e Conference: risultati e marcatori delle partite di andata; Crystal Palace-Fiorentina, probabili: Kean out, Piccoli guida l'attacco. Risultati, Conference League | Diretta gol live score delle partite: ko Viola! (andata quarti, 9 aprile 2026)Risultati Conference League oggi giovedì 9 aprile 2026, diretta gol live score delle partite d’andata dei quarti di finale con la Fiorentina. ilsussidiario.net Conference, lo Shakhtar passeggia sull'AZ: i risultati dei quarti d’andataSi sono concluse le gare di andata dei quarti di finale di Conference League, tutte caratterizzate da risultati piuttosto netti ... tuttonapoli.net Il Crystal Palace sconfigge 3-0 la Fiorentina nel match d'andata dei quarti di finale di Conference League, disputato al Selhurst Park di Londra. A decidere la partita i gol di Mateta al 24' su rigore, Mitchell al 31' e Sarr al 90'. Tra una settimana il ritorno al 'Fran - facebook.com facebook Il Crystal Palace domina l'andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina. Due gol nei primi 31 minuti del 1° tempo su doppio errore di Dodô, poi gli inglesi gestiscono senza soffrire per tutta la ripresa, fino alla 3ª rete di Ismaïla Sarr Tra x.com