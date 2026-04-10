Conference League Crystal Palace-Fiorentina 3-0 nell’andata dei quarti di finale

Il Crystal Palace ha battuto la Fiorentina con il punteggio di 3-0 nell’andata dei quarti di finale di Conference League. La partita si è svolta allo stadio di Londra, il Selhurst Park. Non sono stati segnati altri eventi significativi durante l’incontro. La gara si è conclusa con una vittoria netta della squadra di casa. La sfida di ritorno è programmata per la prossima settimana.

(Adnkronos) – Il Crystal Palace sconfigge 3-0 la Fiorentina nel match d’andata dei quarti di finale di Conference League, disputato al Selhurst Park di Londra. A decidere la partita i gol di Mateta al 24? su rigore, Mitchell al 31? e Sarr al 90?. Tra una settimana il ritorno al ‘Franchi’ di Firenze. Dopo un buon avvio della viola, i londinesi prendono in mano la partita e, dopo aver sfiorato il gol con Guessand, trova il vantaggio al 24? grazie al rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Dodo su Guessand e trasformato da Mateta. Alla mezz’ora il raddoppio dei londinesi. Bellissima palla scodellata in verticale in area per Munoz che, in acrobazia, serve Mateta: l’attaccante da due passi si fa ribattere il tiro da De Gea che, però, non può nulla sulla ribattuta di Mitchell per il 2-0. 🔗 Leggi su Seriea24.it Leggi anche: Crystal Palace-Fiorentina, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Crystal Palace-Fiorentina live: squadre confermate, formazioni complete dei quarti di finale della Conference League, canale TV, streaming online2026-04-09 20:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I'M PLEASED FOR CRYSTAL PALACE. WE HAVE THE BEST FANS! Oliver Glasner |Crystal Palace 3-0 Fiorentina Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, dove vedere i quarti di Conference League in tv e streaming; Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Conference League: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0 CRONACA e FOTO; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025. Conference League: Crystal Palace 3-0 Fiorentina, Kamada e Mitchell brillano nelle valutazioni giocatori.Londra, Inghilterra — In una serata memorabile, il Crystal Palace ha affrontato l’ACF Fiorentina nel primo incontro dei quarti di finale della UEFA Conference League 2025/26, disputato lo scorso 9 ... napolipiu.com Crystal Palace-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli vola a Londra per sfidare gli inglesi di Oliver Glasner nell'andata dei quarti di finale ... tuttosport.com La tifoseria del Rayo Vallecano, tra le più attive nell'esprimere solidarietà con la Palestina, ieri durante l'andata dei quarti di finale di Conference League giocata contro l'Aek Atene, ha intonato il coro "chi non balla è Netanyahu" (quién no baile es Netany - facebook.com facebook la conference league conta zero. Quelle di Champions enormemente. Ma appunto le vincono comunque tutte gli altri x.com