Confartigianato Sicilia eletti il presidente degli elettricisti e presidente termoidraulici

Nelle recenti elezioni di Confartigianato Sicilia sono stati scelti i nuovi presidenti delle categorie Elettricisti e Termoidraulici. Biagio Rosella Musicò è stato eletto presidente regionale degli elettricisti, mentre Antonio Passalacqua ricoprirà il ruolo di presidente regionale dei termoidraulici. Le votazioni si sono svolte negli uffici della confederazione, portando all’elezione di queste figure per il prossimo mandato.

Giornate di elezioni negli uffici di Confartigianato Sicilia. Biagio Rosella Musicò e Antonio Passalacqua sono stati eletti presidenti regionali per la Sicilia, rispettivamente delle categorie Elettricisti e Termoidraulici. I due imprenditori sono stati scelti per la loro capacità di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Si è insediato il nuovo consiglio provinciale, convalida degli eletti e giuramento del presidente MennaNel corso della seduta, è stata approvata all’unanimità la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti...

Confindustria Toscana Centro e Costa: Lapo Baroncelli nuovo presidente. Tutti i nomi degli elettiFIRENZE – Lapo Baroncelli, 42 anni, fiorentino, è il nuovo presidente degli industriali di Firenze, Livorno e Massa Carrara cioé nuovo presidente di...

Il settore dolciario in espansione in Sicilia, Confartigianato: Difficile trovare manodopera specializzataL'Isola è tra le regioni italiane con la maggiore incidenza dell’artigianato nel comparto dolciario. A Catania si contano 1.438 imprese, di cui 1.095 artigiane ... cataniatoday.it

Confartigianato, 'forte dinamismo donne in Sicilia, ma resta gap di genere'Il panorama economico siciliano nel 2025 ha mostrato segnali di forte dinamismo nel settore del lavoro indipendente femminile, che nei primi nove mesi dell'anno è cresciuto del 3 per cento, portando a ... ansa.it