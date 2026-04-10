Confartigianato Nautica 2026 Premio assegnato ai muscolai

In occasione della Giornata nazionale del mare, si è svolta una cerimonia presso la sede provinciale di un’associazione di categoria. Durante l’evento, è stato consegnato il premio Confartigianato Nautica 2026 all’organizzazione dei produttori mitilicoltori spezzini. La consegna del premio ha coinvolto rappresentanti dell’associazione e membri dell’organizzazione premiata, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

In occasione della Giornata nazionale del mare, è stato consegnato il premio Confartigianato Nautica 2026 all’organizzazione dei produttori mitilicoltori spezzini, in una cerimonia che si è tenuta nella sede provinciale dell’associazione. Il premio, giunto alla nona edizione, viene assegnato a realtà che si distinguono per capacità imprenditoriale, innovazione e radicamento sul territorio. Il premio Confartigianato Nautica 2026, realizzato dalla Fabbrica D’Arte Monterosso (azienda artigianale che vanta il marchio Artigiani In Liguria) rappresenta quest’anno un pesce di profondità sul fasciame di un vecchio gozzo ligure. La giuria ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato Nautica 2026. Premio assegnato ai muscolai Sanremo 2026, torna il Premio Enzo Jannacci: a chi sarà assegnatoManca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, e continuano a prendere forma i dettagli della kermesse. Sanremo 2026, assegnato il primo riconoscimento: chi ha vinto il Premio LuneziaIl Festival di Sanremo 2026 non ha ancora acceso ufficialmente le luci del Teatro Ariston, ma un primo verdetto è già arrivato. Si parla di: Confartigianato Nautica 2026. Premio assegnato ai muscolai. Confartigianato Nautica 2026. Premio assegnato ai muscolaiLa consegna del riconoscimento nei giorni scorsi nella sede dell’associazione in via Fontevivo. In palio un oggetto realizzato dalla Fabbrica d’Arte Monterosso, con l’immagine di un pesce. lanazione.it Confartigianato, 'premio ad Ancona per capacità di fare progetto condiviso'Un traguardo di grande valore che premia non solo la ricchezza culturale del territorio, ma anche la capacità di costruire un progetto partecipativo e strutturato. Marco Pierpaoli, segretario di ... ansa.it