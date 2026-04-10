È iniziata la Finale Scudetto di Serie A1 femminile tra le squadre di Conegliano e Milano, due formazioni che si sono sfidate in numerose occasioni nel corso della stagione. La serie si presenta come un duello che si ripete nel tempo, con entrambe le squadre determinate a conquistare il titolo nazionale. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato di pallavolo femminile italiano.

Si alza il sipario sulla Finale Scudetto di Serie A1 femminile, e ancora una volta il destino del tricolore passa dalla sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, ormai diventata una vera e propria classica del volley italiano. Negli ultimi cinque anni sarà addirittura l’undicesimo confronto diretto in una finale tra le due squadre, un dominio quasi totale delle venete che hanno conquistato 10 titoli su 11, lasciando alle lombarde solo la Supercoppa italiana di questa stagione, segnale però di un equilibrio che lentamente sta cambiando. La serie, al meglio delle cinque partite, scatterà sabato 11 aprile alle 20.30 al PalaVerde di Villorba, casa di Conegliano, che avrà il vantaggio del fattore campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano-Milano, il duello infinito assegna lo Scudetto del volley femminile

Temi più discussi: Fersino, sfida al mito De Gennaro: Milano è cresciuta molto. Moki è inarrivabile; Febbre scudetto a Conegliano: ufficiali le date della sfida contro Milano; Pantere stellari a Istanbul, turche travolte è finale di Champions con la Milano di Egonu; Fersino sfida al mito De Gennaro | Milano è cresciuta molto Moki è inarrivabile.

Playoff scudetto, sarà ancora duello Prosecco Doc-Numia. Santarelli: «Mi aspettavo proprio Milano in finale»CONEGLIANO - Il remake della finale tricolore della scorsa stagione è servito. La nuova serie per lo scudetto scatterà sabato 11 aprile al Palaverde (ore 20.30), dove le ... ilgazzettino.it

Conegliano-Milano, finale scudetto volley femminile: quando si gioca, calendario, orari, tvConegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile: le Pantere andranno a caccia dell'ottavo tricolore consecutivo e del nono ... oasport.it

REWIND GABI VS EGONU, GAME-1 FINAL CONEGLIAN-MILANO 2025 "Waiting For" Final Playoff Game-1 Conegliano - Milano, Saturday 11th of April, watch all the points of Gabi VS Egonu of Game-1 in Playoff 2025 Which was your favourite player in t - facebook.com facebook

La finale Scudetto della Serie A1 femminile di pallavolo sarà tra Conegliano e Milano x.com