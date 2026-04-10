Concerto di Pasqua ' Mors et vita duello'
Il Coro Giovanile Regionale Toscano si esibirà in un concerto di Pasqua intitolato
Il Coro Giovanile Regionale Toscano si esibirà in Concerto il prossimo 11 Aprile ore 19:30 presso la bella Chiesa di S. Michele in Borgo Stretto (Pisa).Diretti dal m° Pietro Consoloni presenteranno un ciclo musicale dalla passione alla risurrezione passando attraverso pagine stupende della suite. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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San Mercuriale ospiterà il Concerto di PasquaTorna anche quest’anno l’ormai tradizionale concerto di Pasqua organizzato dalla Young Musicians European Orchestra.
Concerto di Pasqua 2026, su Rai 5 alle 08:00 con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nel segno di VivaldiConcerto di Pasqua 2026. La kermesse musicale è visibile a partire dalle ore 08:00 sulla rete del digitale terrestre Rai 5. maridacaterini.it
Concerto di Pasqua nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a RomaIl Concerto di Pasqua a Roma si è tenuto nella Chiesa di San Paolo entro le Mura, per una serata firmata Opera in Roma. eroicafenice.com