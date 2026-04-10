Conceicao come Salah l’idea di Spalletti per il futuro del fantasista portoghese | quali sono gli obiettivi

L'allenatore ha espresso interesse nel far crescere il calciatore portoghese, paragonandolo a un noto attaccante egiziano. Le strategie previste includono specifici interventi tecnici e tattici per migliorare le performance del fantasista. L’obiettivo è sviluppare le sue capacità offensive e aumentare il contributo alla squadra. La società sta valutando le prossime mosse per favorire il suo inserimento nel progetto a lungo termine.

di Angelo Ciarletta Conceicao come Salah, l’idea di mister Spalletti per il futuro del calciatore lusitano: vediamo insieme quali sono gli obiettivi per la sua crescita. La Juve lavora intensamente sulla crescita dei suoi talenti e il caso più emblematico riguarda Francisco Conceiçao. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, il piano per rendere l’ex Porto un giocatore totale è già in atto. Luciano Spalletti ha tracciato per lui un percorso ambizioso, paragonandolo a quello compiuto da Mohamed Salah ai tempi della Roma. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’obiettivo è duplice: migliorare l’efficacia sotto porta e variare il raggio d’azione. L’ala portoghese dovrà imparare a calpestare meno la linea laterale per accentrarsi sulla trequarti, creando pericoli inediti per le difese avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao come Salah, l’idea di Spalletti per il futuro del fantasista portoghese: quali sono gli obiettivi Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativadi Redazione JuventusNews24Conceicao Liverpool, per il dopo Salah i Reds ragionano anche sul talento lusitano. Conferenza stampa Conceicao: il portoghese parlerà al posto di Spalletti verso Udinese Juve. Il motivoGoretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Temi più discussi: Conceiçao accostato al Liverpool: i 2 motivi che rendono l'addio alla Juventus complicato; Come quel Salah! È l'essenza... Juve, lui mi mette grandi dubbi: l'analisi a Sky; La proposta di Spalletti per risollevare il calcio italiano; Juventus, Conceicao il migliore ma fa arrabbiare Spalletti: tutto quello che non è piacuto all’ex ct. Conceição come Salah: il progetto tatticoConceição come Salah: il progetto tattico Grande attenzione su Francisco Conceição, al centro di un percorso di crescita preciso. L’obiettivo? Avvicinarsi ... tuttojuve.com Juventus, Liverpool su Conceicao: arriva l’annuncio del giocatore!Conceicao Liverpool - Attenzione al futuro di Francisco Conceicao. Il portoghese avrebbe attirato le attenzioni del ... fantamaster.it Corriere dello Sport ha ideato la #Juve per l'anno prossimo: #Alisson tra i pali e una difesa con #Bremer, #Rudiger, #Cambiaso e #Kalulu A centrocampo #Goretzka e #Thuram per sostenere #Conceicao, #Yildiz e #BernardoSilva Il terminale offensivo x.com Conceicao show, numeri da protagonista assoluto! Al top in attacco, ecco dove ha fatto il salto di qualità - facebook.com facebook