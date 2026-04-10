Con i coinquilini si condivide anche la flora intestinale | la ricerca

Una recente ricerca evidenzia come vivere sotto lo stesso tetto con coinquilini, siano essi familiari o amici, comporti anche la condivisione di aspetti meno visibili, come la flora intestinale. Lo studio analizza le interazioni tra le persone che condividono ambienti domestici, sottolineando come questa convivenza possa influenzare anche aspetti biologici e microbiologici. La ricerca si concentra su questo aspetto per comprendere meglio le dinamiche delle relazioni quotidiane in casa.

(Adnkronos) – Sotto lo stesso tetto, con i coinquilini, che siano familiari o amici, si condivide un po' tutto. I pasti, gli ambienti e gli spazi comuni, le stoviglie e gli elettrodomestici, talvolta i vestiti. E persino i propri batteri personali, secondo un nuovo studio dell'University of East Anglia, ateneo del Regno Unito. Gli autori. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ricerca: Unipi collabora a sito e app per esplorare e mappare la flora urbanaPisa, 16 gennaio 2026 – Un sito e una app dedicati alle flore urbane di sette città: Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo.

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What if your gut microbiome isn’t only yours but partly shaped by the genes of people around you

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Cerco affitto e/o coinquilini a partire da luglio / agosto/settembre. Sono disponibile sia per subentrare, o se qualcuno mi commenta, si può formare insieme una squadra per bloccare una casa insieme. Sono un ragazzo molto educato, pulito, gentile e alla man - facebook.com facebook