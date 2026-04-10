Comunali il Pri sostiene Battaglia con l' impegno di un maggiore spazio nel programma

Il partito repubblicano annuncia il proprio sostegno a Mimmo Battaglia nella corsa alle elezioni comunali, con l’obiettivo di ottenere un ruolo più rilevante nel programma elettorale. La decisione arriva dopo aver rotto il silenzio e confermato la propria presenza in vista delle elezioni. La campagna elettorale si intensifica mentre i vari schieramenti definiscono le alleanze e i programmi per le amministrative.

Rompe il silenzio il partito repubblicano: alle comunali sarà in campo a sostegno di Mimmo Battaglia, candidato sindaco del centrosinistra. Ad annunciarlo ufficialmente con una nota è la segretaria provinciale del Pri, Gabriella Andriani, che parla di decisione in ottemperanza alla linea politica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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