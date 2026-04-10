Nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Como e Inter. La partita si svolge in un momento chiave della stagione, con i nerazzurri che mirano a ridurre il distacco in classifica e i padroni di casa intenzionati a mantenere la posizione in zona Champions League. La sfida sarà trasmessa su piattaforme televisive e online, con probabili formazioni già annunciate.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono avvicinarsi ulteriormente al titolo, mentre i lariani vogliono tenersi il quarto posto. Como vs Inter si giocherà domenica 12 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Senigallia COMO VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono reduci da un pareggio che ha deluso le aspettative contro l’Udinese, senza riuscire ad esprimere il solito gioco. La squadra di Fabregas si mantiene comunque al quarto posto con un punto di vantaggio, e soprattutto conferma l’imbattibilità che dura otto giornate, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi I nerazzurri sono reduci dal successo casalingo contro la Roma, scacciando la crisi che rischiava di riaprire la corsa al titolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Como vs Inter, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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