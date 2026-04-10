Domani si svolgerà l’incontro tra Como e Inter, con poche variazioni rispetto alla formazione prevista. Secondo quanto riportato, tra i giocatori nerazzurri ci sarà una sola assenza, mentre gli altri saranno presenti. La partita si avvicina e le strategie degli allenatori sembrano confermate, con alcuni recuperi e un forfait ufficiale. La sfida si prospetta senza sorprese di formazione, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

di Stefano Cori Como Inter si avvicina, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport annuncia che ci sarà una sola assenza tra le fila nerazzurre. Domenica sera alle ore 20:45 l’Inter affronterà il Como in trasferta in quello che sarà una delle ultime grandi difficoltà del campionato. In questo senso La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori in dubbio. Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, come già annunciato nel pomeriggio di ieri, saranno regolarmente a disposizione. Ci sarà solamente un’assenza per mister Cristian Chivu: si tratta di Yann Bisseck. Bisseck assente al Sinigaglia. Assenza di Bisseck dovuta ad un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che l’ha già costretto a saltare il match di domenica scorsa contro la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, tra recuperi e forfait: c’è una sola assenza per mister Chivu

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