Nel match tra Como e Inter, il centrocampista nerazzurro ha dichiarato che un pareggio potrebbe essere considerato positivo dalla squadra. La partita si è svolta in un clima di equilibrio tra le due formazioni, con entrambe le squadre che hanno mostrato alcune occasioni da rete. Le dichiarazioni arrivano nel momento in cui la squadra si prepara a proseguire il proprio cammino in campionato.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro: sul taccuino del DS c’è questo clamoroso scambio. I nomi sul piatto Acerbi e il richiamo dell’Arabia: Inzaghi lo vuole all’Al-Hilal per l’ultima danza. Il retroscena Ederson e la tentazione Inter: Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano. E c’è un precedente Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006 Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, Pastore: «Il pareggio potrebbe anche andare bene ai nerazzurri»

Acerbi, con il Como dal 1? potrebbe toccare ancora a lui: l’Inter lo lascerà andare?Domenica sera, nel big match contro la Roma, Francesco Acerbi ha ripreso il comando della difesa nerazzurra con una prestazione autoritaria.

PSV-Bayern Monaco (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Pareggio che potrebbe andare bene ad entrambe le squadreCaduto incredibilmente nel derby bavarese contro l’Augusta il Bayern Monaco di Kompany prova a consolidare il secondo posto nel girone di Champions...

Temi più discussi: Pastore: Con la Roma l’Inter ha segnato il gol scudetto. Su Thuram e Lautaro la penso così…; Pastore sulla lotta Scudetto: Napoli ancora in gioco, molto dipenderà da una cosa; Corsa Champions più aperta che mai: il Como non va oltre lo 0-0 a Udine, la sintesi del match; Napoli-Milan, il pronostico di Pastore sul Big match: Partita bella, prevedo un gol di Pavlovic!.

Pastore: Como-Inter? Non penso che le due squadre avranno la bava alla bocca fino al 95’…Il giornalista ha commentato la gara di domenica tra Como e Inter e la lotta scudetto tra i nerazzurri e il Napoli di Conte ... msn.com

Como-Inter pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Como-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 32° turno di Serie A. calciomercato.com

Lautaro si ferma di nuovo, altro infortunio: salta Como-Inter - facebook.com facebook

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